GUIDONIA – “Giornata della Salute e propaganda”, il Pd contro FdI e Asl

Dalla consigliera regionale del Partito Democratico Emanuela Droghei riceviamo e pubblichiamo un comunicato relativa alla giornata Salute Informa, annunciata per sabato 25 ottobre a Villanova di Guidonia:

“La prevenzione è un diritto universale, non un gadget da campagna elettorale.

Ben vengano gli screening gratuiti, ma vedere un’unità mobile dell’ASL e personale sanitario protagonisti in un evento marchiato Fratelli d’Italia è davvero troppo. Sanità pubblica e propaganda politica non vanno d’accordo, nemmeno con la miglior regia di partito.

Un’iniziativa in cui — guarda caso — l’ASL RM5 mette a disposizione un mezzo pubblico, mentre sul palco si alternano senatori e consiglieri di Fratelli d’Italia. Una giornata della prevenzione o una nuova puntata di ‘La Salute è solo di Fratelli d’Italia’?

E tra i protagonisti annunciati, spicca il solito senatore, che ormai sembra più lo Sceriffo di Nottingham che un rappresentante dei cittadini: pronto a presidiare ogni passerella di partito con la stessa disinvoltura con cui qualcuno presidiava i boschi di Sherwood. E anche che qui il bene pubblico, invece di essere difeso, rischia di essere arruolato per la causa di partito.

Non contesteremo mai una campagna di prevenzione, ma non accetteremo, per il rispetto che abbiamo dei cittadini, l’uso di risorse pubbliche, con il simbolo di partito.

È inaccettabile che un servizio pubblico diventi la passerella di turno per qualche politico in cerca di visibilità.

Chiediamo all’ASL RM5 e al Sindaco di Guidonia Montecelio di fare il loro dovere: vigilare e ristabilire, una volta per tutte, la linea di confine tra servizio ai cittadini e spettacolo di partito”.