Il Comune di Marcellina acquista due fasce tricolori per il sindaco Alessandro Lundini.
Lo stabilisce la determina numero 88 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata giovedì 16 ottobre dal Responsabile del Servizio Amministrativo Rossella Solidoro.
Con l’atto viene affidata la fornitura alla ditta Maggioli spa di Sant’Arcangelo di Romagna, una società che da decenni collabora con la Pubblica Amministrazione in tutta Italia. La spesa complessiva è pari a 524 euro e 60 centesimi.
L’acquisto fa seguito al deterioramento delle fasce tricolori finora in dotazione del sindaco.