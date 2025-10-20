TIVOLI – Il Presidente della Repubblica ha conferito alla “Superba” il titolo di Città

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con cui viene conferito il titolo di Città a Tivoli.

Lo annuncia in una nota l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

“Un riconoscimento che onora la nostra storia, le nostre radici ed il nostro patrimonio – si legge in un comunicato stampa – Tivoli è un luogo di bellezza e di cultura come pochi nel mondo: le ville, gli scorci, il patrimonio materiale e immateriale raccontano un’identità che appartiene a chi vi abita e a chi la visita, a chi la studia, a chi la ama.

Un luogo che travalica il tempo, avendo custodito il valore dell’arte, della natura, della comunità.

L’Amministrazione comunale accoglie con profonda soddisfazione questo risultato, nella convinzione che Tivoli meriti di essere riconosciuta per ciò che è: una Città.

Questo riconoscimento è anche un segno dell’attenzione crescente verso Tivoli, da parte della Nazione, del valore del suo patrimonio.

Un incoraggiamento a proseguire nel cammino di tutela, valorizzazione e promozione che l’Amministrazione porta avanti sin dall’insediamento”.