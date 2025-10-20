Quando verrà conferito l’incarico di Comandante della Polizia Locale di Tivoli?

Se lo chiedono molti dei tantissimi partecipanti all’avviso di selezione pubblica del 19 giugno scorso per il conferimento dell’incarico fiduciario triennale a tempo determinato di dirigente del Corpo dei vigili urbani tiburtini.

A distanza di 4 mesi, infatti, il sindaco Marco Innocenzi non ha ancora sciolto la riserva sul nome del candidato risultato migliore per l’attribuzione dell’incarico attualmente ricoperto ad interim dal Segretario Generale Francesco Rossi.

Vale la pena ricordare che Polizia Locale di Tivoli è senza un Comandante di ruolo dal 2 gennaio, giorno in cui l’ex Dirigente Antonio D’Emilio ha annunciato il suo ritorno al Corpo della Polizia di Roma Capitale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per questo il sindaco aveva affidato le redini al Segretario Generale Francesco Rossi e alla Vice Comandante Eleonora Giusti, dando mandato di bandire una selezione pubblica per curriculum e colloquio.

Entro il termine del 4 luglio 85 aspiranti Comandanti hanno presentato domanda, ma il 22 luglio la Commissione ne ha ammessi 58 coi requisiti richiesti nel bando, escludendo i restanti 27 dopo una attenta valutazione e comparazione dei curricula dei candidati.

Come previsto, il 4 agosto gli idonei sono stati invitati ad un colloquio con la Commissione per approfondire il curriculum e valutare le attitudini del candidato rispetto al posto da ricoprire.

Al termine dei colloqui orali, la Commissione ha formulerà una valutazione comparativa dei curricula e dei colloqui attraverso la redazione di una scheda descrittiva per ciascun candidato esaminato.

L’ultima parola spetta al sindaco Marco Innocenzi: sarà lui a individuare l’ufficiale al quale affidare l’incarico di Comandante della Polizia Locale di Tivoli.

Ma quando?