COLONNA – Rete idrica in manutenzione, paese senz’acqua

Acea Ato 2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, domani – venerdì 24 ottobre – dalle ore 09:00 alle ore 16:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Colonna.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Roma, vicolo della Stazione, via della Galleria, via Macchia, via Casilina dal km 25800 al km 25, zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso:
-
via Roma.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.