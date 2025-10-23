Si terrà sabato 25 ottobre 2025 in Piazza Risorgimento, meglio nota come la vecchia piazzetta del mercato, a Villanova di Guidonia, la Festa della Solidarietà, evento sociale dedicato alla disabilità e organizzato dal Comitato “Amici della Piazzetta” e dall’organizzazione di volontariato “Michela Stella Maris”.

La giornata si articolerà in due momenti: al mattino, gli organizzatori in collaborazione con “VitAttiva” offrono un pranzo nei locali del centro anziani di Villanova in via Cavour, per 50 persone speciali e i loro accompagnatori.

Nel pomeriggio, alle 15:30, la festa in piazzetta si aprirà con l’esibizione della banda musicale Pietro Mascagni di Villanova.

Nel tardo pomeriggio, alle ore 18:00, saranno distribuiti gratuitamente panini, pizzette e bevande offerte dagli organizzatori a tutti i partecipanti all’evento.

Nel corso della giornata, i partecipanti potranno assistere anche alle esibizioni di artisti locali, tra cui Sergio Marcangeli di Villanova e Ivano Osimani di Tivoli (dal programma di Raidue BellaMa’), un rinomato fisarmonicista, Silvio e Mariana e “Balli in corso”, la talentuosa musicista in carrozzina (armonica in carrozza) Anna Carnesecchi, lo spettacolo comico della compagnia teatrale tiburtina “L’allegra Compagnia” e tanti altri artisti.