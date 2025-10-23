GUIDONIA – La “Banda della Maserati” a segno nell’autosalone di via Tiburtina – VIDEO

Aumenta la paura dei furti ai danni delle attività commerciali a Guidonia Montecelio.

Dopo la “Banda della Spaccata”, ora è la volta della cosiddetta “Banda della Maserati”, un gruppo di almeno 4 malviventi che viaggia a bordo di una Maserati Biturbo.

Sopra e sotto, alcune immagini dei ladri in azione estrapolate dal video postato dal titolare di “Privacar”

Così all’alba di martedì 21 ottobre il commando ha assaltato “Privacar”, l’agenzia intermediaria di vendita di auto usate tra privati inaugurata a giugno scorso in Via Nazionale Tiburtina, 4/e, a Villanova di Guidonia.

Il furto è stato denunciato dal titolare Matteo Lolli ai carabinieri della Tenenza di Guidonia e reso pubblico dall’imprenditore postando sul proprio profilo Facebook il video dell’irruzione registrato dalle telecamere dell’impianti di videosorveglianza dell’attività commerciale.

I 4 banditi, tutti coi guanti e i volti travisati da passamontagna, sono entrati in azione a mezzanotte e 47 di martedì 21 ottobre.

Uno dei ladri si è occupato di sollevare la sbarra d’accesso al piazzale, un altro è rimasto alla guida della Maserati, pronto a dare il gas nel caso dell’intervento delle forze dell’ordine.

Il terzo, apparentemente il più esperto, ha forzato la porta d’ingresso facendo irruzione nell’autosalone insieme al quarto complice.

I due hanno tentato inutilmente di smurare la cassaforte con una mazzetta da muratore e un piccone.

Quindi hanno tentato invano di mettere in moto una supercar Audi RS3 in esposizione in vetrina, un bolide che raggiunge una velocità di circa 300 chilometri orari.

A quel punto, dopo circa 3 minuti, si sono accontentati di un drone, di una macchina fotografica Reflex e di alcuni zaini rinvenuti negli uffici della “Privacar”, risalendo sulla Maserati e dileguandosi sulla Tiburtina in direzione Roma.

Dalle immagini registrate l’audio restituisce voci di uomini che parlavano tra loro in una lingua dell’Est Europa.

“La scorsa notte la nostra sede è stata colpita da un furto – ha commentato sui Social il titolare Matteo Lolli – Un gesto vile, ma che non scalfisce ciò che ci rappresenta: la fiducia dei nostri clienti, la trasparenza del nostro lavoro e la solidità del nostro marchio.

In anni di attività abbiamo costruito con impegno e serietà una realtà fondata sul rispetto, sulla professionalità e sulla sicurezza.

E continueremo a farlo, con ancora più determinazione.

Ringraziamo le Forze dell’Ordine per la collaborazione e tutte le persone che ci hanno espresso solidarietà.

Ogni messaggio ricevuto è la conferma che la vera forza di PRIVACAR non è fatta di serrande e cancelli, ma di persone unite da valori comuni.

Lo spirito PRIVACAR non si ruba”.

Il furto al rivenditore di auto usate non è l’unico degli ultimi giorni.

La “Banda della Spaccata” ha divelto le grate di protezione dell’ingresso del supermercato “Il Castoro”

Appena 24 ore – era l’alba di lunedì 20 ottobre – nel mirino dei malviventi era finito ancora una volta il supermercato “Il Castoro” di via Casal Bianco 2, a Guidonia Centro, zona densamente abitata e intensamente trafficata (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stesso supermercato era già stato assaltato nel 2023, nel 2022 e nel 2020.