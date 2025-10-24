CAMPAGNANO – Halloween e Street Food, tre giorni di festa

Dopo il successo dello scorso anno, a Campagnano di Roma torna lo Street Food targato TTS: un’esplosione di sorprese, colori e un’infinita varietà di sapori.

Dal 31 ottobre al 2 novembre la città si trasformerà in un palcoscenico unico, dove il brivido di Halloween diventerà festa: divertimento sano e gustoso, con risate, musica giochi di luce e travestimenti a tema.

Campagnano tornerà così a vestire i panni della capitale del buon cibo di strada.

Quest’anno debutta la prima edizione dell’Halloween di Campagnano, un evento che promette di tornare ogni anno fino a diventare un appuntamento fisso e imperdibile per tutti.

EVENTO NELL’EVENTO: Vota e Vinci! – The Best Halloween Street Chef 2025

Durante l’evento, scegli l’allestimento a tema Halloween più spaventoso… potresti vincere tu!

Tra tutti i votanti sarà estratto un fortunato vincitore per una cena omaggio (4 portate + 2 bevande).

L’estrazione avverrà domenica 2 novembre 2025 alle ore 17:00 presso la regia dell’evento e sarà ripresa con un video e postata come storia sui nostri social.

La cena potrà essere consumata la sera stessa all’evento, oppure nelle prossime tappe del tour 2025. Partecipazione gratuita.

Grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale, il centro storico sarà allestito come non lo avete mai visto: un’atmosfera magica, misteriosa e… “paurosa”.

Food truck e stand cucina si sfideranno per realizzare i migliori allestimenti a tema, mentre il pubblico sarà protagonista con travestimenti terrificanti e originali.

Halloween a due passi da Roma. Campagnano di Roma, incastonato tra il lago di Martignano e il Parco Regionale di Veio, si trasformerà nel più grande ristorante sotto le stelle. Nella centralissima Piazza Regina Elena andrà in scena la prima, indimenticabile edizione della festa di Halloween.

Una brigata di selezionatissimi street chef prepareranno all’interno di caratteristiche postazioni food truck e stand cucina un menù da far letteralmente girare la testa a tutti i presenti. Ancora una volta il team TTSFood vi guiderà all’interno di un’esperienza gastronomica pazzesca. Materie prime di qualità verranno trasformate in modalità espressa in piatti gourmet.

Un villaggio ricco di assolute bontà, da attraversare con amici e tutta la famiglia. Delizie dolci e salate per tutti i gusti. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Carni, pesce ed incredibili novità dall’estero. Al centro del villaggio la consolle, le postazioni birra e cocktail. Non mancheranno tavoli e sedute a disposizione per tutti.

Naturalmente, proprio perchè TTSFood non lascia nulla al caso, nel menù anche ricette gluten free e vegan.

Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre agenda puntata su Campagnano di Roma, gli ingredienti per tre giorni memorabili ci sono tutti, mancate solo voi… Vi aspettiamo…mascherati…per un festival da brividi!!!

COSA TROVERETE?

Gli Street Chef si sfideranno tra fuochi e padelle per trasformare dei classici in piatti gourmet da leccarsi i baffi. Racconteranno la nostra penisola attraverso straordinarie rivisitazioni.

Panini con delizie di pesce, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà. Hamburger con carne di chianina, scottona e frisona.

Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace.

Approdando in Puglia, con le autentiche bombette cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made.

Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline al tartufo fritte al momento e cremini ascolani.

Passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora cotti alla brace.

Panini con carne di suino iberico nero con diversi condimenti. E come non citale il mitico carciofo alla giudia? Ma non finisce qui…

“STRIZZANDO L’OCCHIO ALLE CUCINE ESTERE”

Le proposte internazionali del nostro menù sono tutte da scoprire! Dal Messico nachos, burritos e tacos. Dalle isole della Grecia la vera cucina greca con Pita, Souvlaki, Dolmades e altre curiosità.

Come nelle vere steak house Americane, potrete gustare uno slow smoked BBQ con costine di maiale, chicken wings, pulled pork e molto altro. Sempre dagli USA l’originale bun americano tostato fino a doratura farcito con Lobster, Shrimp & Crab con maionese al limone, burro, erba cipollina e salse home made.

Dal sud America le arepas a base di mais con carne mechada di manzo o pollo. Per attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone, fagottini di mais con prosciutto jamon serrano e patatas bravas (gluten free) ed ovviamente ottima sangria.

E dalla Penisola Iberica, smash burger, sfilacciato e fritti di suino nero selvatico.

GLUTEN FREE

In esclusiva per il TTS A Tutto Mais preparerà piatti privi di glutine: arepas ed empanadas venezuelane a base di mais con carne mechada di manzo o pollo e birra gluten free. Da Bizzi troverete arrosticini e patate twister. Alla Rueda paella e patata bravas. Da Ao!

Le mitiche scottoncine fritte, polpettine di scottona sfilacciata. Da Italian’s Bbq panini con pulled pork e ribs appena fatte. Da El Chapo tacos e nachos, messicani.

PER GLI AMANTI DEL DOLCE…

Per i più golosi, tiramisù espresso, cheesecake e brownie, delizie al pistacchio e i mitici churros appena fatti. Cannoli, cassate e cremolati siciliani e tanti altri dolci sorprese.

E DA BERE?

Dal più antico birrificio artigianale bavarese in esclusiva per il TTSFood arriva la birra firmata Landshuter Brauhaus, birra Cruda non Filtrata, una vera eccellenza tutta da gustare. La Drink Zone proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, spritz e cocktail.

Ed inoltre, per abbattere il consumo di plastica, in tutto il villaggio potrete dissetarvi con l’Acqua Minerale Naturale Maniva, in speciali brick originali e interamente riciclabili prodotti da Tetra Pak in esclusiva per TTS FOOD!

Vi aspettiamo dal 31 ottobre al 2 novembre. Non fatevelo raccontare, siate voi i protagonisti!

INGRESSO LIBERO!

venerdì 31 ottobre dalle 17:00 alle 24:00

sabato 1 novembre dalle 12:00 alle 24:00

domenica 2 novembre dalle 12:00 alle 24:00

TTSFood è un format di Mela Eventi