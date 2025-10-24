SUBIACO – Il Comune dona pacchi alimentari a 550 famiglie disagiate

Il Comune di Subiaco informa la cittadinanza che è stato emanato l’avviso pubblico, finalizzato all’individuazione di 550 persone, in condizione di disagio socio-economico e ambientale, cui sarà garantita la consegna gratuita di un “Pacco alimentare” contenente generi di prima necessità (CLICCA E LEGGI L’AVVISO).

𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶:

Possono presentare istanza per ottenere il beneficio di cui al presente avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

-essere residente iscritto all’anagrafe dei Comuni afferenti al territorio del distretto sociosanitario RM 5.4 di cui alla DGR Lazio n. 660 del 2017;

-essere in situazione di disagio economico sociale;

-essere beneficiario Assegno inclusione (ADI);

-essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità, il cui valore non sia superiore ad € 9.530,00;

-non ricevere analogo aiuto da Enti religiosi e/o Associazioni del territorio.

𝗠𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲:

Le domande di partecipazione dei richiedenti devono essere compilate unicamente utilizzando i moduli emanati da Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali allegati al presente Avviso e disponibile sui siti dei Comuni afferenti all’Ambito RM5.4 o presso gli uffici di servizio sociale comunali a cui dovrà essere allegato:

documento di riconoscimento;

codice fiscale;

ISEE in corso di validità;

in presenza di persone con disabilità con invalidità civile superiore al 66% copia della documentazione rilasciata dalle strutture competenti;

copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea;

eventuale delega di ritiro del pacco Alimentare in caso di impedimento da parte del beneficiario.

L’istanza deve essere sottoscritta dal soggetto proponente e presentata e a partire dal 01/11/2025 al 31/12/2025; ore 12:00.

La stessa dovrà essere redatta e presentata presso gli Uffici protocollo dei Comuni di residenza o in alternativa inoltrata al seguente indirizzo PEC: distrettorm5.4@pec.comunesubiaco.com.

Nell’oggetto dell’istanza deve essere riportata la seguente dicitura: “Avviso pubblico, approvato con Determinazione dirigenziale n. finalizzato all’individuazione di n. 550 persone , in condizione di disagio socio-economico e ambientale, cui sarà garantita la consegna gratuita mensile di un “Pacco alimentare” contenente generi di prima necessità.”

L’intera documentazione dovrà essere trasmessa in un unico file PDF.