Ancora cinghiali a Campolimpido, quartiere alla periferia di Tivoli.

A segnalare la presenza degli ungulati è una utente del Gruppo Facebook dell’associazione “Campolimpido c’è” che oggi pomeriggio, venerdì 24 ottobre, ha postato alcune foto ritraenti i suini mentre pasteggiano tra i sacchi della spazzatura in via delle Gardenie, nella zona residenziale denominata “Il Giglio”.

Sopra e sotto, le foto postate da una utente sul Gruppo Facebook dell’associazione “Campolimpido c’è”

“Questa – si legge nel commento al post dell’utente – ormai è la situazione che viviamo, ogni notte i cinghiali vengono a buttare giù i secchi…. sono le ore 14 e ASA, nonostante i continui solleciti, ancora non viene a pulire, e intanto i rifiuti volano per la strada! Chi dovrebbe trovare la soluzione???”.

Le immagini ritraggono cassonetti ribaltati e decine di sacchetti sparsi sull’asfalto.

Le foto scattate di sera, invece, immortalano tre cinghiali mentre rovistano tra la spazzatura in cerca di cibo.

Una situazione già nota nel quartiere residenziale, dove anche ad agosto scorso era stata segnalata la presenza di cinghiali in via Piergiorgio Gallotti, la strada principale della lottizzazione “Il Giglio”.

Così il 12 agosto scorso Tanya Antonelli dell’associazione “Campolimpido c’è” inviò una Pec segnalando la situazione alla Segreteria del Sindaco Marco Innocenzi.

“Ringraziandovi per la segnalazione – era stata la risposta da Palazzo San Bernardino – vi informiamo che verrà girata a chi di competenza”.

Tra gli abitanti di Campolimpido è ancora impressa nella memoria l’aggressione di un anno e mezzo fa da parte di un cinghiale ai danni di una famiglia a spasso coi due cagnolini (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il cinghiale insieme ad un suo cucciolo a spasso per il centro abitato di Campolimpido

Era sabato 6 aprile 2024.

Verso le 19,30 in via Radiciotti, strada centrale di Campolimpido, passeggiava una coppia con due bambine piccole e i due cagnolini al guinzaglio.

All’improvviso i 4 furono aggrediti da un enorme cinghiale, inferocito e affamato, che avrebbe iniziato a rincorrere genitori, bambini e cagnolini.

Il cagnolino di Campolimpido che reagì al cinghiale

Ma uno dei loro cagnolini, per difendere i padroni scappò dal guinzaglio e attaccò il cinghiale mettendolo in fuga.

Il cane fu ritrovato verso le 19,30 del giorno successivo, domenica 7 aprile 2024, e riconsegnato ai proprietari.