TIVOLI – Il Belvedere di viale Cassiano dedicato ad Emilio Segrè

In occasione del 120° anniversario della nascita di Emilio Segrè (1905–2025) la Città di Tivoli dedica un articolato programma di iniziative commemorative che intrecciano scienza, arte e memoria.
Le celebrazioni hanno preso il via stamane, venerdì 24 ottobre, con l’inaugurazione della targa dedicata all’illustre cittadino tiburtino e Premio Nobel per la Fisica nel 1959 per la scoperta dell’antiprotone.
Una figura centrale nella storia della scienza del Novecento che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo della fisica moderna, lasciando un’impronta importante nella comunità scientifica internazionale.
Emilio Segrè partecipò al gruppo dei cosiddetti “ragazzi di via Panisperna” accanto a Enrico Fermi e fu tra i protagonisti della ricerca sperimentale negli Stati Uniti, in anni cruciali per la storia della scienza.