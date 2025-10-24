TIVOLI – Il Belvedere di viale Cassiano dedicato ad Emilio Segrè

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 24 Ottobre 2025

I festeggiamenti per il 120esimo anniversario del Premio Nobel per la Fisica

In occasione del 120° anniversario della nascita di Emilio Segrè (1905–2025) la Città di Tivoli dedica un articolato programma di iniziative commemorative che intrecciano scienza, arte e memoria.

Le celebrazioni hanno preso il via stamane, venerdì 24 ottobre, con l’inaugurazione della targa dedicata all’illustre cittadino tiburtino e Premio Nobel per la Fisica nel 1959 per la scoperta dell’antiprotone.

Una figura centrale nella storia della scienza del Novecento che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo della fisica moderna, lasciando un’impronta importante nella comunità scientifica internazionale.

Emilio Segrè partecipò al gruppo dei cosiddetti “ragazzi di via Panisperna” accanto a Enrico Fermi e fu tra i protagonisti della ricerca sperimentale negli Stati Uniti, in anni cruciali per la storia della scienza.

“La Città di Tivoli – si legge in una nota di Palazzo San Bernardino – ha il dovere di ricordare chi, con il proprio lavoro, ha portato nel mondo il nome della sua terra d’origine, unendo rigore, talento e spirito di ricerca. L’intitolazione di un luogo simbolico come il Belvedere rappresenta un segno di riconoscimento e memoria, rivolto anche alle nuove generazioni”.
Le celebrazioni proseguono oggi pomeriggio con il convegno “Emilio Segrè. Un percorso tra scienza e vita”, che si terrà alle ore 15:00 presso il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia, con la partecipazione di studiosi di rilievo, tra cui il Premio Nobel Giorgio Parisi.
A seguire, alle ore 17:30, l’inaugurazione dell’installazione artistica “Quantum” presso la Rocca Pia.
