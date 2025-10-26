PONTE DI NONA – Ubriaco al volante tampona un’auto e aggredisce i vigili: denunciato

Prima ha causato un incidente stradale, poi si è scagliato contro gli agenti e infine se l’è presa anche con l’auto di servizio.

Per questo un 26enne è stato denunciato dalla Polizia di Roma Capitale per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e guida in stato di ebbrezza.

Il fatto è accaduto in via Caltagirone, la strada principale di Ponte di Nona, quartiere alla estrema periferia Est di Roma.

Il ragazzo viaggiava alla guida di una Toyota Yaris, quando all’altezza via Matté Trucco ha perso il controllo del veicolo scontrandosi contro una Opel Corsa condotta da una donna di 54 anni.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che ha trasportato la conducente al Policlinico Casilino per le cure del caso.



Sul posto sono intervenute anche le pattuglie del VI Gruppo Torri.

Nel corso degli accertamenti il 26enne ha tentato di colpire gli agenti, danneggiando anche l’auto di servizio: per questo è stato fermato e denunciato.

Il ragazzo dovrà rispondere anche del reato di guida in stato di ebbrezza in quanto è risultato positivo all’etilometro e con un tasso alcolemico nel sangue ben oltre i limiti consentiti.