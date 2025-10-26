CALCIO – Settimana grigia per le squadre del nord-est

Sport, Tiburno Quotidiano / 26 Ottobre 2025

Tivoli rimonta e strappa un punto, male Nova7, Villa Adriana e Villalba. Subiaco muove la classifica

Nel Girone B di Eccellenza la Tivoli Calcio 1919 pareggia 2-2 in casa del Certosa, dopo essere andata sotto di due reti. Una reazione veemente nel finale consente agli amaranto di agguantare un punto insperato, che tiene viva la fiducia del gruppo e dei titifosi.

In Promozione, invece, giornata difficile per le squadre della zona. Il Villalba Ocres Moca cade 3-1 sul campo del Futbol Montesacro, mentre il Villa Adriana perde di misura (1-0) in casa della Gregoriana. Il Palombara pareggia 2-2 in casa contro la Luiss, mentre il Vis Subiaco, fanalino di coda, riesce finalmente a muovere la classifica con un pareggio in trasferta contro lo Sporting San Cesareo (1-1).

La Nova 7 perde sul campo del Tirreno e rimane a quota 10 punti, scivolando al sesto posto in classifica.

(Daniele Di Cerbo)

 

