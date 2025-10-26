CALCIO – Settimana grigia per le squadre del nord-est

Nel Girone B di Eccellenza la Tivoli Calcio 1919 pareggia 2-2 in casa del Certosa, dopo essere andata sotto di due reti. Una reazione veemente nel finale consente agli amaranto di agguantare un punto insperato, che tiene viva la fiducia del gruppo e dei titifosi.
In Promozione, invece, giornata difficile per le squadre della zona. Il Villalba Ocres Moca cade 3-1 sul campo del Futbol Montesacro, mentre il Villa Adriana perde di misura (1-0) in casa della Gregoriana. Il Palombara pareggia 2-2 in casa contro la Luiss, mentre il Vis Subiaco, fanalino di coda, riesce finalmente a muovere la classifica con un pareggio in trasferta contro lo Sporting San Cesareo (1-1).
La Nova 7 perde sul campo del Tirreno e rimane a quota 10 punti, scivolando al sesto posto in classifica.
(Daniele Di Cerbo)