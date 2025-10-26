Il Comune di Tivoli prepara gli addobbi natalizi.

Per questo giovedì 16 ottobre con la determina numero 2914 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il Dirigente alla Cultura Francesco Rossi ha affidato fornitura, installazione, gestione e smontaggio delle luminarie natalizie nel territorio comunale per le prossime festività natalizie 2025/2026.

Con l’atto viene affidato il servizio alla società “Centro Luminarie Bonaccorsi Light Sas” di Villafranca Padovana per una spesa complessiva di 30 mila euro.

Secondo la determina, la ditta ha partecipato alla manifestazione di interesse bandita dal Comune di Tivoli lo scorso 12 settembre e ha presentato la propria candidatura nei termini stabiliti dall’avviso.

Il 9 ottobre scorso è stato effettuato un sopralluogo con i rappresentanti della società, durante il quale sono stati approfonditi gli aspetti tecnici e organizzativi relativi all’allestimento.

Al termine la società ha formalmente comunicato la propria disponibilità ad accettare l’incarico e l’Amministrazione comunale ha ritenuto idonea la proposta tecnica ed economica, in linea con le esigenze di decoro urbano e sostenibilità economica del servizio.

La somma complessiva proposta di 30 mila euro è pari a quella spesa nell’annualità precedente con affidamento ad altra ditta specializzata nel settore.