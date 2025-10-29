TIVOLI – Cimitero, vietato l’accesso alle auto per la Commemorazione dei Defunti

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 29 Ottobre 2025

Camposanto aperto dalle ore 8 alle ore 17: possono entrare solo le vetture del clero per le funzioni religiose

Niente auto per tre giorni nel cimitero di Tivoli in occasione delle festività dedicate alla Commemorazione dei Defunti.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 275 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, martedì 28 ottobre, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

Il provvedimento, emesso al fine di garantire la sicurezza e la corretta gestione dell’afflusso dei visitatori, stabilisce gli orari di apertura e chiusura del Cimitero Comunale e le disposizioni relative alla viabilità interna.

Il Cimitero Comunale resterà aperto al pubblico da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre 2025, con orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

Per motivi di sicurezza e per agevolare il regolare svolgimento delle funzioni religiose e delle visite, è sospeso l’accesso veicolare all’interno del Cimitero per l’intero periodo indicato, ad eccezione del personale del clero incaricato delle celebrazioni e della società di service addetta all’installazione dell’impianto audio.

LEGGI ANCHE  GUIDONIA - Occupa un terreno privato e lo trasforma in una discarica

In un comunicato stampa l’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a rispettare le disposizioni previste, al fine di garantire ordine e decoro in occasione di un momento di particolare valore civico e religioso per la Comunità.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 