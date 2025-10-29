GUIDONIA – Asfalto nuovo in via Trento, scatta il senso unico alternato

Il Comune di Guidonia Montecelio comunica che da oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, per consentire l’effettuazione di lavori di ripristino del manto stradale è istituito il senso unico alternato su via Trento, a Villalba, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Bolzano e via Novara.
La circolazione è regolata da impianto semaforico o movieri.
Proseguono, sempre su via Trento, i lavori per la posa di una nuova condotta Acea.
“La Società – evidenzia l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti – ha comunicato che si concluderanno entro il mese di dicembre”.