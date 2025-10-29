PALESTRINA – Spaccio di cocaina, hashish e marijuana: dieci arrestati

Dieci persone arrestate in flagranza di reato e un denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sequestrati 72 grammi di cocaina, suddivisi in 120 dosi, 7 grammi di hashish e marijuana, oltre a materiale utile al confezionamento ed a 4.340,00 euro in contanti, ritenuti il provento dell’illecita attività di spaccio.

E’ il bilancio delle attività di controllo per la prevenzione e il contrasto del traffico di droga, svolte tra venerdì 10 e venerdì 24 ottobre dai Carabinieri della Compagnia di Palestrina sull’intero territorio della giurisdizione del Comando.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Tivoli.

Venerdì 10 ottobre, all’interno di un parco pubblico cittadino frequentato anche da famiglie e minori, i militari della stazione di Olevano Romano hanno tratto in arresto un italiano 34enne e denunciato un cittadino straniero 19enne, trovati in possesso di cocaina suddivisa in dosi, oltre che di hashish e marijuana, e di circa 1.600 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

La Procura di Tivoli ha disposto gli arresti domiciliari e il giudizio per direttissima.

Il giorno successivo, sabato 11 ottobre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Palestrina hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero 30enne, trovato in possesso di cocaina suddivisa in dosi e di 735 euro in contanti.

La Procura della Repubblica di Tivoli ha disposto in questo caso il trattenimento dell’arrestato presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima.

Il 14 ottobre, a Cave, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato un italiano e uno straniero, trovati in possesso di 9 grammi di cocaina suddivisa in dosi e di contanti, provento dell’attività di spaccio.

Il 16 ottobre è stata la volta dei Carabinieri di Palestrina, che hanno proceduto all’arresto di un 20enne originario di Salerno, ma domiciliato a Guidonia, perché nel corso di controlli è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e contanti.

A Gallicano, il 18 ottobre, sono stati operati due arresti da parte dell’Aliquota radiomobile: il primo ha riguardato un 36enne di Marino, venditore ambulante, trovato in possesso di 13 grammi di cocaina, suddivisa in 21 dosi.

La Procura della Repubblica di Tivoli ha disposto gli arresti domiciliari e il giudizio per direttissima.

Nel corso della medesima giornata, due pattuglie – una della locale Stazione carabinieri di Gallicano, l’altra della Radiomobile – sono convogliate nei pressi dell’abitazione di una coppia di anziani che stava per essere vittima di una tentata truffa, fortunatamente sventata grazie alla prontezza della coppia che, contattando immediatamente il numero unico di emergenza 112, ha verificato che chi li aveva poco prima contattati non era un vero militare dell’Arma.

La centrale operativa di Palestrina ha pertanto fatto convogliare i Carabinieri impegnati nei servizi esterni presso l’abitazione delle due potenziali vittime.

Tuttavia, prima dell’arrivo dei militari, gli autori della tentata truffa si erano già allontanati repentinamente. Giunti nella piazza antistante l’abitazione, i Carabinieri hanno assistito a una cessione di stupefacenti.

Un 40enne di Marino è stato quindi arrestato, trovato in possesso di 9 dosi di cocaina e di contanti provento delle attività illecite.

Per sottrarsi all’arresto, l’uomo ha anche cercato di ingerire l’involucro contenente la droga, ma è stato fortunatamente bloccato dai militari intervenuti, che hanno così evitato possibili effetti letali. La Procura di Tivoli ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

A Cave, il 21 ottobre, i militari hanno tratto in arresto una coppia di cittadini albanesi, marito e moglie, di 34 e 23 anni.

La coppia, a bordo di un’autovettura sottoposta a controlli di rito, è stata trovata in possesso di 24 dosi di cocaina. Entrambi gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza, su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, in attesa di giudizio per direttissima.

Infine, nuovamente a Gallicano nel Lazio, il 24 ottobre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto un 40enne romano, con precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Era in possesso di ben 31 dosi di cocaina e circa 700 euro in contanti.