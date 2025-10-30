CASTELNUOVO DI PORTO – Corso gratuito in Project Management per l’Organizzazione di Eventi

A novembre a Castelnuovo di Porto inizia un percorso formativo unico nel suo genere: si tratta del Corso in Project Management per l’Organizzazione di Eventi, promosso da GEMA Srl Società Benefit accreditata, in collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Porto, finanziato interamente dalla Regione Lazio grazie al programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori.
Un’occasione concreta per entrare nel mondo degli eventi e acquisire competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.
Un progetto fortemente sostenuto dall’Assessora ai Beni Culturali e Rocca Colonna, Fulvia Polinari, e dall’Assessora alla Cultura, Alessia Lupino.
I partecipanti avranno l’opportunità di lavorare su progetti reali all’interno della stessa Rocca Colonna, contribuendo così alla valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale del nostro paese.
Il corso gratuito, rivolto a inoccupate/i e disoccupate/i, anche percettori di NASPI, DIS-COLL o SFL, giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità e lavoratori con redditi molto bassi.
Un progetto che unisce formazione, inclusione e innovazione, offrendo strumenti reali per costruire un futuro professionale solido e creativo.
A guidare il percorso sarà Francesca Jacomini, docente e coordinatrice scientifica del corso, esperta di comunicazione e project management con una lunga esperienza nella produzione di grandi eventi culturali e campagne pubblicitarie nazionali.
Le lezioni si terranno in parte nella suggestiva Rocca Colonna e in parte online, per un totale di 380 ore di formazione in aula e 114 ore di tirocinio.
Al termine del percorso, i partecipanti otterranno l’Attestato finale GEMA Business School e il Diploma di Qualifica Professionale – Tecnico della gestione di progetti (Project Manager H3.3).
“𝐿𝑜 𝑠𝑣𝑖𝑙𝑢𝑝𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑟𝑙𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑠𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝑈𝑛 𝑝𝑎𝑒𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 ℎ𝑎 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑒 𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑒. 𝐿’𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒̀ 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐ℎ𝑒, 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖, 𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑛𝑒 𝑒̀ 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝐼𝑙 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑔𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑅𝑜𝑐𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑒̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎.” — Il Sindaco di Castelnuovo di Porto
Le iscrizioni sono aperte, i posti sono limitati a 8-20 partecipanti.
Per maggiori informazioni e per iscriversi:
oppure scrivi a info@gema.it
