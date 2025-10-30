CASTELNUOVO DI PORTO – Corso gratuito in Project Management per l’Organizzazione di Eventi

I partecipanti avranno l’opportunità di lavorare su progetti reali all’interno della stessa Rocca Colonna, contribuendo così alla valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale del nostro paese.

Un progetto fortemente sostenuto dall’Assessora ai Beni Culturali e Rocca Colonna, Fulvia Polinari, e dall’Assessora alla Cultura, Alessia Lupino.

Un progetto che unisce formazione, inclusione e innovazione, offrendo strumenti reali per costruire un futuro professionale solido e creativo.

Il corso gratuito, rivolto a inoccupate/i e disoccupate/i, anche percettori di NASPI, DIS-COLL o SFL, giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità e lavoratori con redditi molto bassi.

A guidare il percorso sarà Francesca Jacomini, docente e coordinatrice scientifica del corso, esperta di comunicazione e project management con una lunga esperienza nella produzione di grandi eventi culturali e campagne pubblicitarie nazionali.

Le lezioni si terranno in parte nella suggestiva Rocca Colonna e in parte online, per un totale di 380 ore di formazione in aula e 114 ore di tirocinio.