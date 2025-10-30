GUIDONIA – Lotta all’abbandono di rifiuti: la Merck Serono adotta un terreno comunale

Da anni è meta di abbandono di rifiuti e di occupazioni abusive.

D’altronde, il terreno è nell’area industriale della città, lontano dai controlli di routine.

Per questo il Comune di Guidonia Montecelio ha deciso di affidare in adozione un’area destinata a verde e ubicata in via Luigi Einaudi allo stabilimento Merck & Serono SpA, ‘pilastro’ della ricerca biotech dell’azienda farmaceutica tedesca.

Lo stabilisce la determina numero 103 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata lunedì 27 ottobre dalla dirigente comunale all’Ambiente Bernardina Colasanti.

Con l’atto viene accolta la richiesta di affidamento gratuito per un anno del terreno comunale confinante presentata dall’avvocato Mauro Fratini per conto di Merck & Serono SpA, autorizzando l’azienda farmaceutica di via Luigi Einaudi allo svolgimento di attività di pulizia e manutenzione ordinaria dell’area, per la cura e la custodia, al fine di prevenire fenomeni di degrado ambientale con abbandono di rifiuti e potenziali formazioni di micro-discariche e/o occupazioni abusive.