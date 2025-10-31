GUIDONIA TIVOLI – Asfalto nuovo in via Campolimpido: fine della gincana per auto e moto

Sono terminati questa mattina, venerdì 31 ottobre, i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sulla Strada Provinciale 45/a Campolimpido, strada che collega la via Maremmana inferiore a Guidonia Montecelio con Strada Colle Nocello e Strada dell’Acquoria nel Comune di Tivoli.

I lavori, realizzati dalla Città metropolitana di Roma Capitale, hanno interessato il tratto compreso tra il chilometro 2+755 e il chilometro 3+110, negli ultimi tempi caratterizzato da buche, avvallamenti e asfalto ammalorato, un vero pericolo per auto e moto in transito.

“Un tratto fondamentale per i cittadini di due importanti punti di riferimento per il territorio come Tivoli e Guidonia – commenta in una nota la Consigliera Delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia – Nei prossimi giorni verrà ristabilita la segnaletica orizzontale.

Continua il lavoro della Città metropolitana di Roma Capitale che grazie al prezioso lavoro degli uffici tecnici sta portando avanti progetti che guardano al miglioramento e alla messa in sicurezza della rete viaria metropolitana”.