PONTE DI NONA – Detenuto ai domiciliari per droga continua a spacciare

Avrebbe dovuto starsene tranquillo a casa, invece ha proseguito l’attività illecita che già gli era costata gli arresti domiciliari.

Per questo sabato 18 ottobre un 32enne italiano detenuto ai domiciliari con braccialetto elettronico è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Settecamini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo un comunicato stampa della Compagnia. Carabinieri di Tivoli, nel pomeriggio di sabato, durante un servizio di perlustrazione, i militari hanno notato un uomo uscire dall’abitazione del 32enne disoccupato, in una palazzina di via don Primo Mazzolari a Ponte di Nona, quartiere all’estrema periferia Est della Capitale.

L’uomo, già noto ai militari, è stato sottoposto a un controllo approfondito e trovato in possesso di 10 dosi di hashish, per un peso complessivo di 16 grammi.

Poco dopo, gli investigatori hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione del 32enne ai domiciliari per droga, dove sono state rinvenute e sequestrate 92 dosi della stessa sostanza, confezionata in carta da forno e occultate all’interno di un mobile della cucina, pronte per essere vendute.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche 1700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e il 32enne è stato portato nel carcere di Rebibbia.

Nel comunicato stampa si evidenzia che tale risultato operativo si innesta in una più ampia azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel quartiere di Ponte di Nona, e testimonia il costante impegno della Stazione Carabinieri Roma Settecamini nel contribuire con fermezza a garantire un presidio di legalità sul territorio.