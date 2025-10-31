TIVOLI – Pozzetti e fogne ostruiti, 16 mila euro per lo spurgo

Il Comune di Tivoli pronto alla manutenzione delle tubazioni stradali e delle condotte di scarico di uffici e scuole per evitare l’interruzione di pubblici servizi.
Lo stabilisce la determina numero 3071 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, giovedì 30 ottobre, dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci.
Con l’atto viene affidato il servizio disostruzione di tubazione di scarico, pozzetti di immobili comunali e canali per acque meteoriche alla Tivolijet Srl per un importo complessivo di 15.860 euro.