GUIDONIA – Judo, Nicolò Agliata è campione regionale Esordienti

Una medaglia d’oro e una di bronzo con qualificazione alla gara nazionale.

E’ il bilancio della partecipazione della “Asd Judo Team Agliata Anco Marzio Sporting” di Guidonia alla competizione organizzata sabato primo e domenica 2 novembre dal Comitato Regionale Lazio – Settore Judo della Fijlkam presso il Palazzetto dello sport Pala Sorbo di Ladispoli.

Aurora Santi del Team Agliata di Guidonia è terza nella qualificazione del Campionato Italiano Esordienti B A2

Nella giornata di sabato si è svolta la Qualificazione del Campionato Italiano Assoluto A2 e del Campionato Italiano Esordienti B A2 (Raggruppamento Lazio e Abruzzo).

In quest’ultima gara Aurora Santi del Team di Guidonia guidato dal maestro Franco Agliata e dall’istruttore Luca Santi ha conquistato una medaglia di bronzo nella Categoria 57 chilogrammi.

Nicolò Agliata è medaglia d’oro nel Campionato Regionale Esordienti A

Oggi, domenica 2 novembre, nel Campionato Regionale Esordienti A Nicolò Agliata si è aggiudicato il podio più alto e la medaglia d’oro nella Categoria 50 chilogrammi.