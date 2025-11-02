Domenica 9 novembre e per tutte le successive prime domeniche di ogni mese, le antiche cantine del centro storico di Castelnuovo di Porto, autentici luoghi di conservazione del vino utilizzati fino a pochi decenni fa, apriranno le loro porte per gustare i piatti della tradizione.

Tra i profumi e i sapori che raccontano la storia del borgo, si potranno assaporare le focacce rustiche, le stroppe (pasta fatta a mano tipica del luogo) e la crostata con le nocchie, dolce simbolo dell’identità locale. Il tutto sarà accompagnato dai grandi vini del Lazio, in degustazione gratuita.

Le aziende vitivinicole del Lazio saranno dislocate una per cantina e potranno far assaggiare i loro vini abbinati ai piatti della trazione.

La manifestazione si svolgerà dalle 12:00 alle 17:00.

Cantine al Borgo, sarà un appuntamento fisso per tutto l’anno, che trasformerà Castelnuovo in una tappa imperdibile per gli amanti del buon vino, della cucina autentica e delle atmosfere genuine.

1° Domenica di ogni mese

5 ottobre 2025

9 novembre 2025 (domenica 2 novembre è dedicato ai defunti)

7 dicembre 2025

6 gennaio 2026

1 febbraio 2026

1 marzo 2026

5 aprile 2026

3 maggio 2026

7 giugno 2026