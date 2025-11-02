Cantine al Borgo

Eventi, Food & Wine, Società / 2 Novembre 2025

Castelnuovo di Porto apre le cantine del borgo storico

Domenica 9 novembre e per tutte le successive prime domeniche di ogni mese, le antiche cantine del centro storico di Castelnuovo di Porto, autentici luoghi di conservazione del vino utilizzati fino a pochi decenni fa, apriranno le loro porte per gustare i piatti della tradizione.

Tra i profumi e i sapori che raccontano la storia del borgo, si potranno assaporare le focacce rustiche, le stroppe (pasta fatta a mano tipica del luogo) e la crostata con le nocchie, dolce simbolo dell’identità locale. Il tutto sarà accompagnato dai grandi vini del Lazio, in degustazione gratuita.

Le aziende vitivinicole del Lazio saranno dislocate una per cantina e potranno far assaggiare i loro vini abbinati ai piatti della trazione.

LEGGI ANCHE  MONTECELIO - “Incontri Proibiti”, l’attore Peppe Lanzetta al Teatro comunale Dario Vittori

La manifestazione si svolgerà dalle 12:00 alle 17:00.

Cantine al Borgo, sarà un appuntamento fisso per tutto l’anno, che trasformerà Castelnuovo in una tappa imperdibile per gli amanti del buon vino, della cucina autentica e delle atmosfere genuine.

1° Domenica di ogni mese
5 ottobre 2025
9 novembre 2025 (domenica 2 novembre è dedicato ai defunti)
7 dicembre 2025
6 gennaio 2026
1 febbraio 2026
1 marzo 2026
5 aprile 2026
3 maggio 2026
7 giugno 2026

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 