Domenica 9 novembre e per tutte le successive prime domeniche di ogni mese, le antiche cantine del centro storico di Castelnuovo di Porto, autentici luoghi di conservazione del vino utilizzati fino a pochi decenni fa, apriranno le loro porte per gustare i piatti della tradizione.
Tra i profumi e i sapori che raccontano la storia del borgo, si potranno assaporare le focacce rustiche, le stroppe (pasta fatta a mano tipica del luogo) e la crostata con le nocchie, dolce simbolo dell’identità locale. Il tutto sarà accompagnato dai grandi vini del Lazio, in degustazione gratuita.
Le aziende vitivinicole del Lazio saranno dislocate una per cantina e potranno far assaggiare i loro vini abbinati ai piatti della trazione.
La manifestazione si svolgerà dalle 12:00 alle 17:00.
Cantine al Borgo, sarà un appuntamento fisso per tutto l’anno, che trasformerà Castelnuovo in una tappa imperdibile per gli amanti del buon vino, della cucina autentica e delle atmosfere genuine.