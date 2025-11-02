CALCIO – Tivoli da rimonta, Palombara espugna la Nova7

Nel Girone B di Eccellenza, la Tivoli Calcio 1919 batte per 2-1 la Lodigiani Calcio e sale a 16 punti, piazzandosi al quinto posto in classifica. Gli amaranto, andati in svantaggio nel primo tempo, ribaltano il risultato nella ripresa, confermando il loro ottimo rendimento nelle seconde frazioni. Tre punti pesanti per continuare a restare agganciati alla zona alta.
Nel Girone B di Promozione, il primo derby dell’area nord-est tra Palombara e Nova 7 lo vincono i sabini: successo esterno per 3-2 proprio sul campo della Nova 7.
Ancora una battuta d’arresto per il Villa Adriana, sconfitto in casa dal Poggio Mirteto e fermo a 11 punti, nonostante la buona partenza di stagione. Che succede in casa dei “coccodrilli” tiburtini?
Sorride invece il Villalba Ocres Moca 1952, che supera 1-0 il Real Tirreno e raggiunge proprio il Villa Adriana a quota 11, in sesta posizione.
In coda, altro pareggio per il Vis Subiaco: 2-2 contro l’ASA, ma la classifica resta complicata. I tiburtini sono ultimi con soli 3 punti.
(Daniele Di Cerbo)