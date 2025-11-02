MONTEROTONDO – Folle gara in scooter: investono una ragazza e fuggono

Falciata mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali da uno scooter fuggito via.

E’ il drammatico caso di pirateria stradale di cui è stata vittima martedì scorso 28 ottobre una ventenne italiana di Monterotondo attualmente ricoverata in ospedale con varie fratture.

Sul caso indagano i carabinieri della locale Compagnia di Monterotondo diretta dal Capitano Carmine Rossi.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 20 di martedì scorso in via Kennedy, la strada che collega via Adige a via 25 ottobre e costeggia il “Parco Arcobaleno”, in pieno Centro di Monterotondo.

Caterina – questo il nome della ragazza falciata dallo scooter pirata – attraversava la strada insieme al fidanzato, quando è sopraggiunto a tutta velocità uno scooter condotto da un ragazzo con un passeggero dietro.

Nell’impatto la ventenne è stata sbalzata sull’asfalto e anche uno dei due giovani sarebbe rovinato in terra.

Tuttavia l’investitore si sarebbe messo di nuovo alla guida fuggendo a tutto gas senza prestare soccorso insieme all’amico e ad un altro motorino.

La scena è stata notata da alcuni residenti che sono immediatamente intervenuti in soccorso della giovane investita.

Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la ventenne al pronto soccorso dell’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo con diverse fratture agli arti inferiori.

Venerdì 31 ottobre Caterina è stata sottoposta ad un intervento chirurgico perfettamente riuscito.

Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso.

Col passare dei giorni sembra essere verosimile l’ipotesi secondo la quale lo scooter investitore fosse impegnato in una gara di velocità in Centro con l’altro motorino presente e notato dai residenti.

I testimoni scesi in strada per soccorrere Caterina avrebbero notato inoltre che i ragazzini indossavano caschi di colore arancione.

La caccia ai pirati della strada è ancora aperta.