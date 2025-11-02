TIVOLI – Per gli alunni tiburtini una giornata indimenticabile al Ministero dell’Istruzione

Dall’Istituto Comprensivo “Tivoli 1 – Tivoli Centro” riceviamo e pubblichiamo:

Una giornata indimenticabile al Ministero dell’Istruzione e del Merito!

Il 29 ottobre 2025 abbiamo vissuto un’esperienza che porteremo nel cuore: la partecipazione alla presentazione del Programma Nazionale FAI per la Scuola presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

È stato per noi un vero onore e un grande privilegio prendere parte a questo importante appuntamento, soprattutto perché l’Istituto Comprensivo Tivoli I – Tivoli Centro è stato una delle sole tre scuole invitate dal FAI, e l’unica rappresentante della scuola primaria, accanto a una scuola secondaria di primo grado e a una di secondo grado.

Un invito che rappresenta un riconoscimento prezioso del magnifico lavoro svolto nel corso degli ultimi anni da parte delle classi quarte e quinte della scuola primaria, protagoniste del progetto “FAI: raccontiamo il territorio”.

Vedere una rappresentanza dei nostri alunni lì, tra le istituzioni e i protagonisti del mondo della scuola e della cultura, è stato motivo di grande emozione e soddisfazione.

Fin dal nostro ingresso, l’atmosfera del Ministero ci ha incantato: arte, storia e cultura si intrecciano in un luogo che parla di impegno e conoscenza.

Ascoltare di persona il Ministro Giuseppe Valditara è stato un momento di alto valore formativo, arricchito dagli interventi del Presidente del FAI, Marco Magnifico, e della Direttrice Culturale FAI, Daniela Bruno, che hanno saputo trasmettere con passione l’importanza della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

Il culmine della giornata è arrivato con le parole delle nostre alunne, Nicole e Fanny, che con passione e naturalezza hanno rappresentato tutti gli studenti coinvolti nel progetto, raccontando il senso e l’impegno condiviso di questa bella esperienza.

“Buongiorno a tutti i presenti.

Per noi, oggi, è un piacere rappresentare la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Tivoli 1-Tivoli Centro e condividere la nostra esperienza attraverso la partecipazione ai progetti del FAI scuola.

Quando le nostre insegnanti ci hanno comunicato che avremmo partecipato ai progetti del FAI, attraverso uscite sul territorio e laboratori in classe, abbiamo apprezzato molto la loro proposta; siamo stati entusiasti e, allo stesso tempo, curiosi di scoprire cosa ci aspettava.

Questa esperienza ci ha permesso di visitare e conoscere meglio la bellissima realtà del parco di Villa Gregoriana presente a Tivoli, un luogo fantastico dal punto di vista naturalistico e archeologico presente nel nostro territorio, e scoprire, attraverso le attività proposte, aspetti dell’antica Tibur sempre nuovi.

Molti di noi non conoscevano il parco presente nella nostra città e lo avevano sempre visto dall’esterno; questa esperienza ci ha permesso di scoprire ed esplorare i piccoli tesori che la nostra città contiene.

Durante questi incontri abbiamo imparato alcune cose sulla storia del nostro territorio come ad esempio la straordinaria opera ingegneristica promossa da papa Gregorio XVI, che evitò il problema delle frequenti esondazioni del fiume Aniene.

Infatti dobbiamo a lui la creazione del parco che porta proprio il suo nome.

La prima volta che siamo arrivati all’interno del parco ci siamo sentiti catapultati in una realtà quasi magica; natura e arte sono stati lo scenario per iniziare la nostra avventura che ci ha permesso di svolgere attività coinvolgenti e divertenti. Abbiamo imparato ad osservare il paesaggio, ad ascoltare i suoni della natura circostante e a usare i nostri sensi attraverso le scatole tattili.

Ci siamo divertiti a riconoscere, attraverso il tatto e l’olfatto, gli elementi naturali nascosti in alcune scatole.

Successivamente, su dei cartelloni, abbiamo realizzato delle topografie che, unite alle parole che avevamo scritto durante l’attività di ascolto, hanno formato una nostra personale rappresentazione del territorio.

L’anno successivo siamo tornati al parco di Villa Gregoriana, abbiamo osservato con attenzione il paesaggio circostante e approfondito la nostra conoscenza sulla sua storia.

All’ingresso ci è stato donato subito un quaderno, con delle pagine completamente bianche, che sarebbe diventato da lì ai prossimi incontri una sorta di diario di bordo dell’esperienza.

Lungo il sentiero, con l’udito, abbiamo ascoltato i suoni dell’acqua delle cascate, il vento, il cinguettio degli uccelli il silenzio…con il tatto abbiamo ricalcato il contorno delle foglie, con la vista disegnato una mappa del percorso…

Ci siamo divertiti molto lungo il tragitto soprattutto quando ci è stato chiesto di disegnare con gli occhi chiusi e con la mano che non usiamo abitualmente.

Le cose che più ci hanno lasciato a bocca aperta sono state la “Grande Cascata”, alta ben 130 metri, e “La grotta della Sirene”.

La nostre guide ci hanno raccontato una suggestione.

Lo scrittore Hans Christian Andersen potrebbe essere stato ispirato da questo luogo per scrivere il suo celebre racconto “La Sirenetta” dal momento che era legato alla città di Tivoli.

Questo luogo ci ha molto affascinato e mentre sostavamo lì davanti abbiamo iniziato a fantasticare su queste creature mitologiche creando storie.

Per un attimo ci è quasi sembrato di sentire il loro canto.

Fortunatamente non ci siamo fatti incantare e ammaliare e siamo riusciti a proseguire il percorso giungendo all’uscita del parco dove abbiamo potuto apprezzare altri gioielli della nostra città: il tempio di Vesta e quello della Sibilla.

Qualche mese dopo abbiamo effettuato dei laboratori in classe. Partendo da documenti antichi, e più precisamente da stampe antiche attribuite a Giovanni Battista Piranesi (disegnatore, incisore, archeologo e architetto legato a Tivoli), abbiamo immaginato, utilizzando la tecnica del collage, la nostra Tivoli nel futuro attraverso le nostre sensazioni.

Successivamente, riprendendo in mano il quaderno che ci era stato dato in villa, abbiamo continuato il nostro percorso, usando tutta la creatività che era in nostro possesso, componendo poesie e creando neologismi con diverse tecniche, tra cui l’arte del ritaglio.

Alla fine dell’anno, il nostro lavoro ha riscosso un grande successo attraverso l’allestimento di una mostra, presso l’ex Chiesa San Michele a Tivoli, alla quale hanno partecipato in molti. Per un giorno ci siamo sentiti famosi anche noi. E’ stato emozionante condividere il frutto del nostro impegno con i nostri familiari e rispondere alle domande delle persone che sono venute a vedere e ad apprezzare i nostri elaborati.

Partecipare a questo progetto per noi ha rappresentato un’enorme opportunità di crescita individuale e di gruppo perché grazie al lavoro di squadra ci siamo sentiti tutti, indistintamente, uniti e inclusi.

Ci ha fatto anche capire quanto siamo fortunati a vivere in un luogo dove natura, arte e cultura si incontrano con la vita di tutti i giorni tanto da abbattere le mura di scuola.

Abbiamo percepito il nostro territorio come un’aula naturale dove ogni scoperta diventa conquista e consapevolezza del patrimonio che ci appartiene. Le diverse attività proposte hanno stimolato le nostre emozioni e aperto le nostre menti.

Riflettendo sull’intera esperienza ci sentiamo di ringraziare le nostre insegnanti che cercano sempre di coinvolgerci in attività stimolanti e originali, ma soprattutto le nostre guide: Danilo, Pamela e Alessandro che con il loro entusiasmo, la loro empatia, pazienza, professionalità e amore per il loro lavoro ci hanno consentito di vivere, sentire e raccontare al meglio questa esperienza.

Ovviamente gli diamo appuntamento al più presto per continuare a vivere nuove emozioni.

Grazie!”.

Una testimonianza autentica e significativa, che ha reso la nostra Comunità Scolastica ancora più consapevole del valore del proprio lavoro.

A condividere questa splendida giornata, la nostra Dirigente Scolastica, Prof.ssa Francesca Cerri, che ha accompagnato con partecipazione e vicinanza i nostri studenti e docenti.

Dopo la presentazione, due guide ci hanno accompagnato in un breve tour del Ministero, permettendoci di scoprire curiosità e bellezze di un luogo simbolo dell’istruzione italiana.

Questa giornata ci ha regalato un prezioso bagaglio di emozioni, esperienze e consapevolezze, ricordandoci che investire nella conoscenza, nella cultura e nella tutela del patrimonio è la via più autentica per costruire il futuro e per formare oggi il cittadino di domani.

Un ringraziamento speciale a Danilo, Anna Chiara e Alessandro che in questi anni sono stati per noi punti di riferimento fondamentali.

Con il loro entusiasmo, la loro empatia e professionalità ci hanno permesso di vivere, sentire e scoprire il nostro territorio, aiutandoci ad amarlo sempre di più.

E ora mettetevi comodi e venite con noi in questa splendida esperienza!

Il video – CLICCA E GUARDA IL VIDEO – non è breve, ma volevamo mostrarvi tutte le bellezze che abbiamo ammirato.

Dal momento che i genitori hanno firmato la liberatoria per la diffusione delle immagini ai telegiornali, eccezionalmente in questo video è possibile vedere i volti dei bambini.

Buona visione!”.