GUIDONIA – Rifiuti abbandonati sulla Tiburtina, incastrato lo “zozzone”

Questa mattina, domenica 2 novembre, a seguito di una segnalazione, Il Nucleo Tutela Ambiente-Fedra ha effettuato un sopralluogo e un accurato controllo rispetto al contenuto dei sacchi di rifiuti abbandonati, per l’ennesima volta, lungo via Tiburtina, all’altezza di via Modena, a Villalba di Guidonia.

Uno spettacolo indecente, sotto gli occhi delle migliaia di persone che utilizzano la strada consolare, di fronte alla fermata degli autobus diretti a Tivoli, che si ripete con inammissibile frequenza ma che, stavolta, ha portato all’individuazione del trasgressore.

All’interno dei sacchi, infatti, è stata rinvenuta documentazione utile alla tracciabilità degli stessi, consentendo agli ispettori ambientali di dare un nome, cognome e indirizzo al responsabile.

La persona, già identificata, si vedrà recapitare una sanzione dell’importo di 500,00 euro.