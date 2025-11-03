Un successo travolgente ha illuminato di Castel Madama.

La notte di Halloween centinaia di cittadini, famiglie e persone di ogni età hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione intitolata “Il Sentiero delle Anime Perdute”, organizzato dall’Amministrazione Comunale con le associazioni “Camminando con Stefano” e “Casteju Ghost Talent”.

L’evento di Halloween ha trasformato le vie del borgo storico e il maestoso Castello Orsini in un suggestivo e affascinante percorso, regalando momenti di divertimento e un pizzico di brivido in una cornice di partecipazione straordinaria.

Un’esperienza da brividi indimenticabile.

Il borgo si è animato con migliaia di visitatori di tutte le età, attratti da una gigantesca escape room horror allestita con cura e creatività, articolata in diversi livelli di paura per grandi e piccini.

Un viaggio immersivo tra tradizione, spettacolo e mistero, che ha riportato in vita l’anima festosa e popolare del paese.

E nonostante il tema horror, il percorso si è concluso con un messaggio positivo, spirituale e pieno di speranza, nel pieno rispetto anche dei sentimenti dei credenti.

Nata meno di un anno fa, “Casteju Ghost Talent”si conferma un vero e proprio fenomeno locale: un gruppo di giovani instancabili che, con passione e spirito comunitario, stanno riscrivendo la storia culturale del territorio.

“L’evento, completamente gratuito – spiega l’associazione in un comunicato – è stato un esempio virtuoso di collaborazione e amore per Castel Madama, un passo dopo l’altro… o meglio, un treno in corsa verso il successo. Castel Madama non ha solo celebrato Halloween: ha celebrato se stessa”.

La presenza di un pubblico così eterogeneo alla festa di Halloween in un clima sereno e festoso è stata accolta con soddisfazione anche dall’amministrazione comunale.

“Siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi della risposta della cittadinanza – commenta il Sindaco Michele Nonni – ‘Il Sentiero delle Anime Perdute’ non è stato solo un evento, ma una splendida dimostrazione di come la collaborazione tra l’Amministrazione e le nostre dinamiche associazioni locali possa generare momenti di aggregazione di alta qualità.

Grazie a tutti per aver reso indimenticabile questo Halloween.

Voglio rivolgere i miei più sentiti complimenti ad ogni singolo componente delle associazioni Camminando con Stefano e Casteju Ghost Talent, perché hanno saputo creare qualcosa di straordinario rivolto ai bambini del nostro paese, regalando, mossi dal nobile spirito proprio del volontariato, emozioni uniche e bellezza”.

“Il successo di partecipazione, in particolare delle famiglie, conferma che iniziative culturali e ricreative ben curate sono fondamentali per il nostro territorio – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Stefano Scardala – Ringrazio calorosamente i volontari di ‘Camminando con Stefano’ e ‘Casteju Ghost Talent’ per l’eccezionale lavoro di allestimento e per aver saputo interpretare la nostra tradizione in chiave moderna e coinvolgente”.