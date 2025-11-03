Un altro piccolo passo avanti verso la realizzazione del Nuovo Ospedale Tiburtino (NOT).

Oggi, lunedì 3 novembre, la Asl Roma 5 ha deciso di istituire un gruppo di lavoro per la realizzazione di un tavolo multidisciplinare di confronto come strumento di supporto preventivo alle varie fasi lavorative.

Lo stabilisce la delibera numero 2042 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - firmata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli.

Con l’atto viene dato incarico di coordinamento al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Dipartimento di Prevenzione con compiti di supervisione delle attività del tavolo tecnico che sarà composto da un medico e due tecnici della Prevenzione.

Durante le fasi lavorative per realizzare il Nuovo Ospedale Tiburtino (NOT) sarà il team a confrontarsi con la Committenza e le imprese esecutrici.

Vale la pena ricordare che lo scorso 2 aprile la Asl Roma 5 ha preso atto del verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi preliminare per la realizzazione del nuovo policlinico da 347 posti letto in via Cesurni a Tivoli Terme su terreni di proprietà dell’ex Pio Istituto Santo Spirito (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi preliminare il Direttore dell’Ufficio Tecnico Ferdinando Ferone aveva preso atto che non sono emerse cause ostative alla realizzazione degli interventi proposti dalla “Proger Spa” di Pescara, studio capofila incaricato della progettazione esecutiva per un importo pari a sei milioni 502 mila 490 euro e 75 centesimi insieme a “Manens”, “Tifs Spa”, “Steam Srl”, “Inar Srl”, “Studio Ingegneria Maggi Srl” e “Suissemed Ihs Sa” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La Conferenza dei Servizi preliminare ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori.

Dal verbale risultano pervenuti i pareri favorevoli ma con prescrizione da parte di Acea Ato2, Astral Spa, Autostrade per l’Italia Spa e Rete Ferroviaria Spa, oltre al nulla osta – anch’esso con prescrizioni – da parte di Snam Rete Gas Spa.

Il Nuovo Ospedale Tiburtino sorgerà in via Cesurni a Tivoli Terme su terreni di proprietà della Asl Roma 5 e metterà a disposizione dei cittadini 347 posti letto, una superficie complessiva di 87mila metri quadrati, otto sale operatorie con un investimento di 205 milioni di euro.