COLLEFERRO – “L’auto è riparata male”, il cliente minaccia il meccanico col fucile ad aria compressa

Tre denunce, una persona segnalata per uso personale di stupefacenti, sanzioni per oltre 7.000 euro.

È il bilancio del controllo straordinario di controllo del territorio, effettuato ieri sera, dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, con la collaborazione delle Stazioni dipendenti.

Secondo un comunicato stampa dell’Arma, al massiccio dispositivo di prevenzione hanno preso parte 14 pattuglie e oltre 30 uomini e donne nell’ambito di un piano di controllo straordinario del territorio predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, finalizzato a prevenire i reati connessi con il fenomeno della “movida”, e che hanno interessato i luoghi di maggiore aggregazione sociale, centro di attrazione per centinaia di giovani specialmente nel fine settimana.

Ad Artena, i Carabinieri della locale Stazione coadiuvati da quelli della Stazione di Montelanico, hanno denunciato un 39enne albanese che, al termine di una discussione legata alla riparazione della sua vettura, ha minacciato di morte il titolare dell’officina con un fucile.

Il tempestivo intervento dei militari, con la collaborazione di quelli del Reparto Territoriale di Aprilia, ha consentito di identificare l’uomo, che sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un fucile ad aria compressa.

Per il 39enne è scattata comunque la denuncia d’ufficio per minacce gravi.

Poche ore più tardi, i Carabinieri della Stazione di Gavignano nel corso dei controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri due persone, un 60enne di Roma e un 39enne di Valmontone, sorpresi alla guida delle loro autovetture con un tasso alcolemico di oltre il doppio di quello consentito.

Per entrambi è scattato il ritiro della patente e il fermo amministrativo dei veicoli per la conseguente confisca.

In via della Pace a Valmontone, durante i festeggiamenti di Halloween, a finire nel mirino dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro un 36enne del posto, trovato alla guida di un veicolo con una modica quantità di hashish.

Anche a quest’ultimo è stata ritirata la patente di guida ed inoltrata segnalazione alla Prefettura di Roma che irrogherà il previsto periodo di sospensione.

Nel corso dei controlli straordinari eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro sono stati controllati numerosi persone/mezzi ed elevate nei confronti di automobilisti indisciplinati 6 sanzioni amministrative per violazioni al nuovo Codice della Strada per un importo complessivo di oltre 7000 euro.