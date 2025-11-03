Crolla la Torre dei Conti, feriti 4 operai

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 3 Novembre 2025

Intervento dei vigili del fuoco: l’edificio medievale era in ristrutturazione

Quattro operai estratti vivi dalle macerie.

Altri tre fortunatamente illesi.

E’ il bilancio del crollo di una parte della Torre dei Conti, un edificio medievale a Largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, attualmente in ristrutturazione.

Secondo una nota del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma il fatto è avvenuto verso le ore 11:30.

I Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali per il crollo parziale dell’edificio.

Al momento 4 persone sono state soccorse, 3 delle quali trasportate in luogo sicuro in buone condizioni.

Proseguono le operazioni di salvataggio di una persona sotto le macerie.

