Crolla la Torre dei Conti, feriti 4 operai

Quattro operai estratti vivi dalle macerie.
Altri tre fortunatamente illesi.
E’ il bilancio del crollo di una parte della Torre dei Conti, un edificio medievale a Largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, attualmente in ristrutturazione.
Secondo una nota del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma il fatto è avvenuto verso le ore 11:30.
I Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali per il crollo parziale dell’edificio.
Al momento 4 persone sono state soccorse, 3 delle quali trasportate in luogo sicuro in buone condizioni.
Proseguono le operazioni di salvataggio di una persona sotto le macerie.