GUIDONIA – Aldo Cerroni è Dirigente Servizi sociali, Sport, Scuola e Cultura

L’avvocato Aldo Cerroni è il nuovo Dirigente dei settori Politiche sociali e Sport del Comune di Guidonia Montecelio e, ad interim, dei settori Servizi educativi e Cultura.

Lo stabilisce il Decreto numero 54 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO - firmato oggi, lunedì 3 novembre, dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo.

L’incarico ha una durata di 3 anni a partire dal 17 novembre prossimo.

Il 18 settembre scorso era stato pubblicato un avviso di selezione esterna, per curriculum e colloqui, per l’individuazione del candidato idoneo al conferimento dell’incarico di Dirigente amministrativo a tempo determinato.

Tra i tanti candidati Aldo Cerroni è risultato essere in possesso della necessaria professionalità per l’incarico in ragione del curriculum professionale e delle esperienze maturate.