Sarà la “Jericho Group Srls” di Formello ad organizzare il Mercato di Natale 2025 nel Centro di Monterotondo.

Lo stabilisce la determina numero 894 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata giovedì 30 ottobre dal dirigente comunale al Commercio Andrea Cucchiaroni.

Con l’atto viene disposta l’aggiudicazione definitiva e approvata la convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE - sottoscritta tra il dirigente Andrea Cucchiaroni e l’imprenditore Roberto Amadio, rappresentante legale della società di Formello specializzata in agenzia viaggi.

Secondo le direttive dell’amministrazione comunale, il Mercato di Natale 2025 nel Centro di Monterotondo avrà luogo tra la prima settimana del mese di dicembre 2025 e la prima settimana di gennaio 2026 dalle ore 9,00 alle ore 23,00 nell’area pedonale denominata “Passeggiata” sita in Viale Bruno Buozzi.

La “Jericho Group Srls” di Formello è stata l’unica ditta partecipante all’avviso comunale presentando un progetto alla quale la Commissione ha attribuito una valutazione complessiva di 20/100.