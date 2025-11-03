GUIDONIA – Carta “Dedicata a Te” a 2.109 famiglie in stato di bisogno

Il Comune di Guidonia Montecelio è pronto ad assegnare la carta “Dedicata a Te” ai nuclei familiari in stato di bisogno.

Lo stabilisce la determina numero 112 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata oggi, lunedì 3 novembre, dalla Segretaria Generale e Dirigente ai Servizi sociali Gloria Di Rini.

Con l’atto viene approvato l’elenco definitivo – CLICCA E LEGGI L’ELENCO DEFINITIVO - dei beneficiari selezionati composto da 2.109 nominativi cui sono associati altrettanti identificativi delle carte assegnate.

I nuclei familiari in stato di bisogno per l’assegnazione della carta “Dedicata a Te” sono stati individuati in via automatica dall’Inps stesso, in ragione del valore Isee e del numero e natura dei componenti il nucleo, secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale del 30 luglio 2025.