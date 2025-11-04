CASTEL MADAMA – Raffica di tentati furti in casa, torna la paura nel Borgo

Per settimane furti e tentativi di scasso furono all’ordine del giorno, per questo Il Sindaco Michele Nonni inviò ai Carabinieri una richiesta di potenziamento della vigilanza sul territorio, al fine di svolgere un’azione preventiva e repressiva ancor più incisiva, e per garantire maggiore tranquillità a tutta la comunità.
Il 28 novembre 2024 il Sindaco Michele Nonni di concerto con l’Arma dei Carabinieri organizzò l’assemblea pubblica intitolata “Sicurezza e Buone Pratiche – Collaborazione tra cittadini e Istituzioni” con l’obiettivo di informare la cittadinanza sulle pratiche di prevenzione al relativamente al fenomeno predatorio ed agli stratagemmi spesso utilizzati per commettere truffe.
L’ondata di furti culminò nella tarda serata di sabato primo febbraio 2025 con l’arresto di un 24enne albanese per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni dello Stato e possesso di arnesi da scasso e all’alba di domenica con l’arresto di un secondo albanese (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Il ragazzo fu intercettato dai carabinieri a bordo di una Maserati rubata a Guidonia notata aggirarsi per le strade di Castel Madama.
La fuoriserie con 4 uomini incappucciati a bordo fu intercettata da una pattuglia in via Sant’Anna, nel centro di Castel Madama.
Dopo aver speronato la gazzella dei carabinieri, la Maserati si schiantò su un’auto in sosta
Ma all’alt intimato dai militari, il conducente affondò il piede sull’acceleratore speronando la gazzella dell’Arma sulla fiancata anteriore destra e terminando la corsa contro una Volkswagen in sosta a bordo strada.
A quel punto i 4 banditi in passamontagna scesero dalla Maserati fuggendo per i vicoli del Borgo e poi attraverso le campagne circostanti.
La caccia all’uomo da parte dei carabinieri terminò poco dopo con l’arresto del 24enne.
Le ricerche proseguirono anche nella giornata di domenica 2 febbraio e i militari arrestarono un secondo cittadino albanese ritenuto responsabile di un tentato furto in una abitazione a Castel Madama e sospettato di far parte del gruppo dei fuggitivi in Maserati della notte precedente (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
All’interno della fuoriserie furono rinvenuti trapani, flex e frullini elettrici per segare inferriate e aprire porte e casseforti.