CASTEL MADAMA – Raffica di tentati furti in casa, torna la paura nel Borgo

Torna la paura dei furti in appartamento a Castel Madama.

L’amministrazione comunale in una nota informa che nella giornata di oggi, martedì 4 novembre, si sono verificati alcuni tentativi di furto in diverse zone del territorio comunale.

Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione.

Pertanto il comune invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e ad adottare adeguate misure di sicurezza:

• Attivare sistemi di allarme e videosorveglianza, se presenti;

• Chiudere accuratamente porte, finestre e cancelli anche per brevi assenze;

• Segnalare immediatamente alle Forze dell’Ordine qualsiasi movimento o persona sospetta a seguenti numeri:

Caserma di Castel Madama 0774/447002;

Centrale Operativa Tivoli 0774/319760;

Numero unico di emergenza . 112.

Per settimane furti e tentativi di scasso furono all’ordine del giorno, per questo Il Sindaco Michele Nonni inviò a i Carabinieri una richiesta di potenziamento della vigilanza sul territorio, al fine di svolgere un’azione preventiva e repressiva ancor più incisiva, e per garantire maggiore tranquillità a tutta la comunità.

Il 28 novembre 2024 il Sindaco Michele Nonni di concerto con l’Arma dei Carabinieri organizzò l’assemblea pubblica intitolata “Sicurezza e Buone Pratiche – Collaborazione tra cittadini e Istituzioni” con l’obiettivo di informare la cittadinanza sulle pratiche di prevenzione al relativamente al fenomeno predatorio ed agli stratagemmi spesso utilizzati per commettere truffe.