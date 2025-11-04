In riferimento all’articolo MONTEROTONDO - Octav Stroici, morto l’operaio intrappolato per 11 ore nella Torre dei Conti, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma riceviamo e pubblichiamo:

“Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma ha appreso, con enorme dolore, la notizia della perdita di Octay Stroici.

Octav Stroici insieme alla moglie: è la foto che l’operaio ha sul suo profilo Facebook

Tutto il personale ha provato grande tristezza per la scomparsa di un uomo che, con fatica ed onestà, si prodigava per sostenere la propria a famiglia, alla quale siamo vicini in questo momento terribile.

I mazzi di fiori deposti dai Vigili del fuoco davanti alla Torre dei Conti a Roma

Ore ed ore di fatica, esposti al rischio dei crolli, non senza difficoltà, osservati da tutto il mondo, avevano dato una flebile speranza quando i nostri colleghi sono riusciti ad estrarlo vivo dalle macerie e abbiamo sperato e sognato di restituire Octay all’abbraccio dei suoi cari.

Vederlo riemergere faticosamente, ma vivo da quel crollo ci ha confortati e ristorati, ma è stata gioia di poche ore.

In quei momenti difficili, ha lottato con tutte le sue forze, con coraggio, determinazione, collaborando con noi, guidandoci, sostenendoci nell’azione.

Anche nel suo nome, per onorare lo spirito che l’ha animato nella sua tragedia, continueremo a prodigarci per salvare vite.

Nel rinnovare il nostro commosso pensiero ed ideale abbraccio alla sua famiglia, desideriamo ringraziare tutti i cittadini, cittadine ed istituzioni che ci hanno sostenuti in queste ore”.