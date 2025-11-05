La Asl Roma 5 procede spedita verso la realizzazione del Nuovo Ospedale Tiburtino (NOT).

Oggi, mercoledì 5 novembre, l’Azienda Sanitaria Locale di Tivoli ha preso atto del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo policlinico da 347 posti letto in via Cesurni a Tivoli Terme su terreni di proprietà dell’ex Pio Istituto Santo Spirito.

Lo stabilisce la delibera numero 2071 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - firmata dal Direttore Generale dell’Asl Roma 5 Silvia Cavalli.

Il progetto definitivo vidimato oggi è necessario per l’indizione della Conferenza di Servizi decisoria alla quale sono invitate a partecipare il Comune di Tivoli, Acea Ato2, Astral Spa, Autostrade per l’Italia Spa, Rete Ferroviaria Spa e Snam Rete Gas Spa.

L’approvazione del progetto definitivo avverrà a seguito della chiusura del procedimento della Conferenza di Servizi decisoria.

Vale la pena ricordare che ad aprile scorso nella Conferenza dei Servizi preliminare era stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori: in quel caso erano pervenuti i pareri favorevoli ma con prescrizione da parte di Acea Ato2, Astral Spa, Autostrade per l’Italia Spa e Rete Ferroviaria Spa, oltre al nulla osta – anch’esso con prescrizioni – da parte di Snam Rete Gas Spa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nella Conferenza dei Servizi preliminare non erano emerse cause ostative alla realizzazione degli interventi proposti dalla “Proger Spa” di Pescara, studio capofila incaricato della progettazione esecutiva per un importo pari a sei milioni 502 mila 490 euro e 75 centesimi insieme a “Manens”, “Tifs Spa”, “Steam Srl”, “Inar Srl”, “Studio Ingegneria Maggi Srl” e “Suissemed Ihs Sa” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).