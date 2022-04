TIVOLI – Nuovo Ospedale, 6 milioni e mezzo di euro per progettarlo

Aggiudicata in tempi record la progettazione esecutiva del Nuovo Ospedale Tiburtino (NOT).

Oggi, martedì 12 aprile, a soli tre mesi dall’inizio del lavoro della Commissione di valutazione, il Direttore Generale della Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito ha firmata la delibera di aggiudicazione. A vincere la gara è il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (Rti) formato dalla “Proger Spa” di Pescara come capofila insieme a “Manens”, “Tifs Spa”, “Steam Srl”, “Inar Srl”, “Studio Ingegneria Maggi Srl” e “Suissemed Ihs Sa”.

Il gruppo di aziende ha presentato un’offerta pari a sei milioni 502 mila 490 euro e 75 centesimi risultata più conveniente rispetto a quella di altri nove Rti.

Soddisfazione è stata espressa in un comunicato stampa da parte della Asl di Tivoli in quanto “si continua a procedere con rapidità con l’obiettivo di veder realizzato il Nuovo Ospedale Tiburtino nei tempi ristretti che la Direzione Strategica si è imposti”.

Il Nuovo Ospedale Tiburtino sorgerà in via Cesurni a Tivoli Terme su terreni di proprietà della Asl Roma 5 e metterà a disposizione dei cittadini 347 posti letto, una superficie complessiva di 87mila metri quadrati, otto sale operatorie con un investimento di 205 milioni di euro.

“Una grande sfida, un’opera strategica per tutto il quadrante est. Con l’uscita dal commissariamento torniamo a progettare e investire in sanità.

Una struttura moderna, efficiente che sorgerà in un’area di proprietà pubblica, servita sia dal trasporto su ferro che dalle dorsali autostradali e che servirà un territorio molto popoloso con città come Guidonia e Tivoli, ma servirà anche a decongestionare l’ospedale Sandro Pertini di Roma”, ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Il progetto del nuovo ospedale – spiega il Direttore generale, Giorgio Giulio Santonocito – prevede un alto livello di efficienza ed umanizzazione dove l’uomo è posto al centro delle attività da svolgere, verrà realizzato infatti un ospedale “modello” che costituirà in tal senso uno dei più importanti interventi attuati dalla sanità pubblica della Regione Lazio”.

“Ringrazio ancora una volta i professionisti di altissimo profilo della Commissione – dice Santonocito -, la Prof.ssa Anna Maria Giovenale, Ordinario Università La Sapienza per il Settore Scientifico settore Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura, del Dipartimento di Architettura e Progetto, Facoltà di Architettura La Sapienza; il Prof. Alberto Meda, ordinario, Titolare presso l’Università “Tor Vergata” di Roma del corso di “Complementi di Tecnica delle Costruzioni; lng. Paolo D’Aprile, Direttore UOC Tecnica, Patrimonio e Programmazione, Sviluppo dell’Edilizia Ospedaliera Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, che hanno lavorato in maniera eccellente e in tempi rapidissimi”.

Alla gara per la progettazione di fattibilità tecnico-economica definitiva ed esecutiva avevano partecipato dieci Raggruppamenti temporanei d’impresa (Rti) da tutta Italia con le seguenti aziende capofila: “3Ti Progetti Spa” di Roma, “Proger Spa” di Pescara, “ATIproject Srl – Studio di progettazione ingegneria e architettura” di Pisa, “Valle 3.0” di Roma, “Studio Plicchi Gianni” di Bologna, “Rpa Srl” di Perugia, “Consorzio Mythos” di Aosta, “Artelia Italia Spa” di Roma, “Studio Altieri S.p.A.” di Thiene in provincia di Vicenza e “GPA SRL” di San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo.