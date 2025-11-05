TIVOLI - Polizia Locale, 50 mila euro per acquistare l’Ufficio Mobile

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 5 Novembre 2025

Nuovo autoveicolo per il Corpo

Il Comune di Tivoli potenzia il Corpo della Polizia Locale.

Lo stabilisce la determina numero 3151 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata oggi, mercoledì 5 novembre, dal dirigente alle Finanze Riccardo Rapalli.

Con l’atto viene affidata alla “Bertazzoni Srl” di Collecchio la fornitura di un autoveicolo da adibire ad Ufficio Mobile per un importo complessivo di 41 mila euro oltre Iva 22%.

L’acquisto fa seguito alla richiesta formalizzata dal Comando di Polizia Locale il 23 settembre scorso. La liquidazione della spesa avverrà con successiva determinazione dirigenziale a seguito di presentazione della fattura annuale.

