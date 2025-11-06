𝑵𝒆𝒘𝒔: produzione vitivinicola europea stimata 2025 in 145,5 milioni di hl, +1% rispetto al 2024; Champagne & Sparkling Wine World Championship 8° titolo per @ferraritrento come miglior produttore.
Daniele Caroselli, sommelier di @winegoshop ci racconta il @corteaurafranciacorta #brut
𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊: domenica 9 novembre Castelnuovo di Porto (Rm) Cantine al Borgo dalle 12:00 alle 17:00 con i piatti tipici della tradizione e degustazione gratuita dei grandi vini del Lazio + Sapori del Lazio ore 11:00 lezione-degustazione gratuita all’interno della Rocca su Vino e Salute; 7-11 novembre @meranowinefestival_official; 15 novembre @giroditaliarieti al ristorante @laforestarieti; 15 novembre presentazione della Guida Vitae di Associazione Italiana Sommelier.
#tgwine