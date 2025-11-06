RIANO – Al Palazzo Baronale c’è il “MedFilm Festival”: si proietta “Familia”

Il Comune di Riano ospiterà l’edizione 2025 del “MedFilm Festival”.

Nata nel 1995, la rassegna ha lo scopo di diffondere il cinema mediterraneo ed europeo promuovendo il dialogo interculturale e la cooperazione tra i Paesi della sponda sud del Mediterraneo e del Medioriente.

Gli obiettivi sono la tutela dei diritti umani, il dialogo interculturale, l’educazione e la lotta al razzismo e alla xenofobia, la promozione e la diffusione della cultura europea e mediterranea.

Sabato 15 novembre, alle ore 18.30, il “MediFilm Festival” farà tappa a Riano dove verrà proiettato, presso il palazzo baronale, “Familia” di Francesco Costabile.

Il film, ispirato all’autobiografia di Luigi Celeste, affronta il tema della violenza domestica attraverso la storia di una famiglia calabrese segnata dall’assenza prima, e dal ritorno poi, di un padre violento.

L’opera ha ricevuto otto candidature ai David di Donatello 2025, vincendo il premio nella categoria “Miglior attore non protagonista”, ed ha ottenuto cinque candidature ai Nastri d’argento.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a partecipare numerosi alla proiezione.