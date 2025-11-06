PALOMBARA SABINA – Frontale in via della Neve, disposte le perizie sulla salma di Roberto Blasetti

La Procura di Tivoli ha disposto gli accertamenti tecnici sulla salma di Roberto Blasetti, il 20enne di Palombara Sabina deceduto a seguito dello scontro frontale avvenuto nella tarda serata di lunedì 3 novembre in via della Neve (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Roberto Blasetti, il 20enne di Palombara Sabina deceduto nel tragico incidente stradale

Ieri, mercoledì 5 novembre, il pubblico ministero Giuseppe Mimmo che coordina le indagini, ha infatti conferito l’incarico all’Istituto di Medicina Legale dell’Università “La Sapienza” di Roma di eseguire l’esame esterno per accertare la compatibilità tra l’impatto e il decesso del giovane militare dell’Esercito Italiano ed ex calciatore del “Palombara Calcio” e del “Villalba Ocres Moca”.

Le operazioni peritali sono previste per domani, venerdì 7 novembre, e il pubblico ministero ha concesso al medico legale 60 giorni di tempo per la consegna del referto.

La Fiat Panda condotta da Andrea B., anche lui 20enne di Palombara Sabina: il ragazzo è indagato come atto dovuto

Nel frattempo nel registro delle notizie di reato la Procura ha iscritto il nome di Andrea B., anche lui 20enne di Palombara Sabina, ex calciatore della locale squadra “Palombara Calcio” e ottimo conoscente di Roberto Blasetti: l’ipotesi provvisoria – si tratta di un atto dovuto – è omicidio stradale.

Si tratta del ragazzo al volante della Fiat Panda che si è scontrata frontalmente con la Audi condotta dal militare 20enne deceduto.

Roberto Blasetti quando militava nella Under 19 del “Palombara Calcio”

L’esatta dinamica del tragico incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Palombara Sabina e dei periti della Procura.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 21,45 Roberto Blasetti percorreva via della Neve, la strada provinciale che attraversa le campagne e collega il Borgo sabino alla via Salaria costeggiando la stazione ferroviaria di Pianabella.

Nella corsia opposta in direzione Palombara Sabina viaggiava la Fiat Panda condotta da Andrea B. All’altezza dell’intersezione con via Borea, per cause in corso di accertamento, il tragico scontro in un tratto in discesa poco prima della sede del Consiglio Nazionale Ricerche.

L’impatto è stato violentissimo a giudicare da come i vigili del fuoco e gli operatori del 118 hanno rinvenuto le due vetture: la Panda nella cunetta della corsia di destra, l’Audi scaraventata nell’altra carreggiata.

Per Roberto Blasetti non c’era più nulla da fare, mentre Andrea B. è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Andrea di Roma dove è tuttora ricoverato.