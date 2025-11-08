PALOMBARA SABINA – Frontale in via della Neve, lunedì l’ultimo saluto a Roberto Blasetti

Saranno celebrati lunedì 10 novembre alle ore 14,30 nella chiesa di San Biagio a Palombara Sabina i funerali di Roberto Blasetti, il 20enne deceduto a seguito dello scontro frontale avvenuto nella tarda serata di lunedì 3 novembre in via della Neve (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La Fiat Panda con cui si è scontrata l’Audi della vittima; a destra Roberto Blasetti

Ieri, venerdì 7 novembre, su disposizione della Procura di Tivoli, presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università “La Sapienza” di Roma è stato eseguito l’esame esterno per accertare la compatibilità tra il decesso del giovane, militare dell’Esercito Italiano ed ex calciatore del “Palombara Calcio” e del “Villalba Ocres Moca”, con l’impatto tra l’Audi guidata dalla vittima e la Fiat Panda condotta da Andrea B., anche lui 20enne di Palombara Sabina, ex calciatore della locale squadra “Palombara Calcio” e ottimo conoscente di Roberto Blasetti, indagato – ma si tratta di un atto dovuto – per omicidio stradale. (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Al termine delle operazioni peritali la salma è stata messa a disposizione della famiglia per le esequie.