Don Flavio Barberi è il Direttore dell’Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Tivoli e di Palestrina per il periodo dal 2025 al 2030.

Ieri, venerdì 7 novembre, il Vescovo Monsignor Mauro Parmeggiani ha nominato il sacerdote 44enne alla guida dell’Ufficio che promuove e organizza viaggi di fede, offrendo un servizio di programmazione che combina gli aspetti spirituali, culturali e artistici.

Ordinato sacerdote dallo stesso Vescovo Parmeggiani il 14 settembre 2013 presso il Santuario di Nostra Signora di Fatima di San Vittorino, don Flavio arriva dalla parrocchia di San Gregorio Magno di San Gregorio da Sassola, è stato parroco di Ciciliano e da settembre 2020 è parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Guidonia Centro.