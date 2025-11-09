Ieri, sabato 8 novembre, a Guidonia è stata celebrata la nascita ufficiale della Scuola Ciclismo Federale presso la sede logistica dell’Associazione “Passione Bici” in via Formello.

Ospiti d’onore presenti: Maurizio Brilli, Presidente Comitato Lazio FCI, Agildo Mascitti, Presidente Provinciale di Roma FCI, e Leandro Fioroni, Consigliere Comitato Regionale Lazio FCI.

La cerimonia di consegna della targa si è svolta nel meraviglioso campo di allenamento, circondati dall’affetto dei fantastici atleti con le loro famiglie, degli sponsor che sostengono con passione l’ASD (Buzzi Unicem, Lihos, Delegazione Aci Guidonia, Moving Prestige Limousine, Studio Dentistico Cusano Cardoni, Cicli Antonelli e GM Bike).

La Scuola Ciclismo ASD Passione Bici è gestita con cuore e professionalità dalla Presidente Fabiana Zanotti, insieme al Vicepresidente e Direttore della scuola Andrea Stampatore e i DS Nicholas Stampatore e Edoardo Stampatore.

Nata a gennaio 2025, oggi conta 56 iscritti ed il 26 ottobre scorso è stata premiata nella sede del Coni come prima Società classificata nel circuito Baby Cross Lazio.