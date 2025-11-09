CALCIO – weekend positivo per squadre del nord-est

Successi netti per Tivoli e Villalba neile rispettive categorie, torna a vincere anche la Nova 7. Pari per il Villa Adriana, ancora ko il Subiaco.

La Tivoli cala il poker (4-0) sul campo del Casal Barriera in Eccellenza centrando la seconda vittoria di fila: a segno Napoleoni su rigore, Muzzi (doppietta) e Corsetti. Gli amaranto volano al terzo posto con 19 punti e si preparano a ospitare il Città di Formia.

In Promozione, impresa del Villalba che batte 2-1 il Palombara grazie ai gol di Trincia e Aglietti, salendo a 14 punti e confermandosi tra le prime.

Torna al successo anche la Nova 7, vittoriosa 3-1 sull’Audace Genazzanosanvitese con reti di Evangelista, Ciaraglia e Salvati.

Pareggio per il Villa Adriana (1-1 col Parioli) e nuova sconfitta per il Subiaco, superato dal Riano e ancora ultimo con 3 punti.

(Daniele Di Cerbo)