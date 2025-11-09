TIVOLI – Lotta Olimpica, grande successo per il Primo Trofeo “Imperatore Adriano”

Tivoli torna a respirare aria di grande sport.

Domenica 2 novembre si è svolto il Primo Trofeo “Imperatore Adriano”, manifestazione di lotta olimpica rivolta agli under dai 4 ai 20 anni organizzata dalla Team Made Lotta di Campolimpido con il patrocinio della FIJLKAM Lazio con circa 360 giovani atleti provenienti da ogni parte d’Italia e gli spalti pieni di tifosi, accompagnatori e curiosi entusiasti.

Un successo pieno per la Team Made, società sportiva di lotta nata meno di due anni fa, che con passione e determinazione ha voluto riportare nella zona una disciplina di lunga tradizione ma da tempo assente.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Tivoli e il supporto del Comitato Regionale Lazio Lotta, ha regalato una giornata di sport autentico, ricca di energia e partecipazione.

Sul tappeto si sono alternati giovanissimi e ragazzi fino ai 20 anni, protagonisti di incontri intensi e combattuti fino all’ultimo secondo.

I bambini fino ai 9 anni sono stati tutti premiati, ricevendo una medaglia che ha acceso i loro volti di immensa gioia: un gesto che incarna lo spirito educativo e inclusivo della lotta, dove contano prima di tutto l’impegno e la passione.

Ad arricchire la giornata è stata la presenza dell’ultimo oro olimpico della lotta, che ha partecipato insieme alla sua squadra di atleti, portando un esempio di altissimo livello tecnico e umano.

Un momento speciale per i giovani partecipanti, che hanno potuto confrontarsi con un campione capace di rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo.

Il trofeo è dedicato all’imperatore Adriano, figura storica profondamente legata alla città di Tivoli, simbolo di cultura e forza, valori che si rispecchiano perfettamente nello spirito di questa disciplina.

Soddisfazione e orgoglio da parte degli organizzatori della Team Made, che hanno annunciato l’intenzione di riproporre l’evento anche il prossimo anno, con l’obiettivo di farne un appuntamento fisso nel calendario sportivo locale e nazionale.

Una promessa di continuità per diffondere sempre di più la conoscenza e l’amore verso questo storico e splendido sport.

Ieri, sabato 8 novembre, 4 atleti della Team Made di Campolimpido hanno partecipato all’edizione 2025 della Coppa Italia di Lotta Greco-Romana e Lotta Femminile, riservata alle classi Under 17 e Over 17, tenutasi presso il palazzetto dello sport di Rovereto.

La manifestazione, Memorial Luciano De Biasi, ha visto la grande partecipazione di oltre 300 atleti e 50 società da tutta Italia, in un contesto tecnico e sportivo di alto livello.

Sul podio più alto sono saliti Michelle Cecca e Alessio Volpe.