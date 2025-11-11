Quando lei presentò denuncia dipinse il marito come l’uomo peggiore del mondo.

Tuttavia nessuno dei due ha mai abbandonato il tetto coniugale continuando il menage familiare di coppia litigiosa, fino a quando lei ha deciso di ritirare la querela.

Il Tribunale di Tivoli ha assolto un marito 63enne dall’accusa di maltrattamenti ai danni della moglie

Per questo martedì 4 novembre il Tribunale di Tivoli ha assolto un commerciante italiano 63enne di Castel Madama perché il fatto non sussiste dall’accusa di maltrattamenti, dichiarando di non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di lesioni in quanto estinto per intervenuta remissione di querela da parte della moglie.

Il Collegio presieduto da Cristina Mazzuoccolo – a latere i giudici Teresa Antonella Garcea ed Eugenio Gagliano – ha condiviso la richiesta della stessa Procura di Tivoli che dopo due anni di processo si è convinta dell’inesistenza delle accuse.

Il caso emerse il 28 febbraio 2022, quando marito e moglie nella loro abitazione di Castel Madama litigarono in maniera più energica di quanto avvenuto solitamente nei vent’anni precedenti.

Pare che a far esplodere la miccia furono i soldi spesi dall’uomo per l’acquisto di limoni a un prezzo non condiviso dalla moglie.

Fatto sta che la donna si presentò al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” dove le fu riscontrato un trauma facciale giudicato guaribile in 5 giorni.

E subito dopo si recò presso il Commissariato di Tivoli dove querelò il marito per maltrattamenti e lesioni personali.

La donna raccontò che negli ultimi dieci anni il marito le avrebbe usato violenza fisica, intimidazione, umiliazione, ingiurie e minacce, anche davanti alla loro figlia, sottoponendola a continue vessazioni fisiche e psicologiche, offese e denigrazioni.

Nel corso del processo, però, si sarebbe delineata una relazione burrascosa proseguita sotto lo stesso tetto anche dopo la denuncia.

Una relazione all’interno della quale la donna sarebbe stata dominante e l’uomo succube, tant’è che è stata la stessa Procura di Tivoli a richiedere l’assoluzione dell’imputato dall’accusa di maltrattamenti.

“Si tratta di un caso che non sarebbe dovuto neppure arrivare in aula a processo – commenta l’avvocata Eleonora De Santis, difensore del 63enne di Castel Madama – Dal dibattimento è emerso che era semplicemente una coppia litigiosa”.