TIVOLI – Concerto per la Giornata Mondiale in Memoria delle Vittime della Strada

Con la loro sensibilità e la loro arte, i giovani interpreti offriranno un messaggio chiaro: la musica e la bellezza possono essere la risposta al bisogno di emozione e libertà, senza ricorrere al rischio o all’eccesso.

Protagonisti della serata saranno giovani musicisti di straordinario talento: i pianisti Roman Barabakh e Gabriele Di Pirro, insieme al violinista Lorenzo Ruzzu.

Il titolo dell’evento, “Melodie senza Confini”, racchiude il significato più profondo dell’iniziativa: superare ogni barriera e rendere omaggio, attraverso la musica, alle vittime della strada di tutto il mondo. Un concerto che si fa inno alla vita, simbolico abbraccio a chi porta nel cuore ferite e ricordi che il tempo non può cancellare.

Il programma musicale attraversa epoche e culture, proponendo brani di Mozart, Strauss, Bernstein, Piazzolla, Hubay e Kreisler. Un percorso sonoro che diventa un viaggio attraverso i cinque continenti, intrecciando stili, tradizioni e linguaggi diversi sotto l’unica, universale voce della musica.

Ogni melodia, ogni danza, è una dedica: a un sorriso spento troppo presto, ma anche alla vita che continua, fragile e luminosa, capace di trasformare il dolore in speranza.

Durante il concerto sarà possibile ammirare l’originale LegOpera House, un raffinato teatro d’opera in miniatura realizzato interamente con mattoncini LEGO dal maestro trombettista Roman Barabakh insieme al figlio Roman Barabakh Jr.

In esposizione anche una selezione di ceramiche artistiche dedicate ai luoghi simbolo di Tivoli, realizzate dagli studenti del Liceo Classico “Amedeo di Savoia” nell’ambito del progetto promosso dall’associazione TivoliInAbilArte.